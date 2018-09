 Pétanque: au Lac, ça tire et ça pointe 

Sami Nirina explique que les Malgaches, champions du monde en titre, ont attendu 10 jours à Paris que l'ambassade du Canada leur délivre le sauf-conduit. «Finalement, on l'a eu mardi, on a pris l'avion et on est arrivés à 21h à Montréal, à 2h du matin ici. Et là, on a commencé la compétition sans beaucoup de sommeil. Ça nous a beaucoup stressés.»

La stupeur des pays africains a depuis fait place à un certain agacement. C'est que la moitié des dix nations d'Afrique qualifiées pour la plus grande compétition mondiale de boules n'ont pas pu se présenter, faute d'obtenir leur visa. Ainsi le vice-champion du monde, le Bénin, n'est pas à Desbiens, tout comme la Côte-d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Tchad.

La plus grosse tourtière au monde

Mais ceux qui sont sur place n'ont pas fait le voyage pour rien, promet l'unique épicier du village. Marco Bolduc et sa blonde Annie Gagnier ont un projet fou: demain, ils veulent servir aux joueurs et aux visiteurs la plus grande tourtière de l'histoire des tourtières. Elle doit peser plus de trois tonnes et sera homologuée par le Livre Guinness des records

«Moi, je m'occupe de la cuisson, avec une bonne bière à la main», précise M. Bolduc, qui insiste pour que tout le mérite de cet exploit culinaire revienne à sa compagne.

«Voilà huit ans, on a fait la plus grosse tourtière, mais on ne l'avait jamais fait homologuer. Et là, on est en compétition avec un pâté du Pérou, un genre de pâté patates-viande. Mais là, on va mettre ça au clair: c'est Desbiens qui a la plus grosse tourtière au monde», soutient Nicolas Martel, maire de Desbiens.

Les choses seront mises au clair dans les assiettes et sur les cailloux. Car Desbiens n'accueille pas des «joueurs de cabanon» - terme du sud de la France pour désigner les petits joueurs -, mais la crème de la crème.

La séance de qualifications d'hier a d'ailleurs donné lieu à un match d'anthologie entre l'Angleterre et le Canada. L'équipe favorite de la foule perdait 10-4. Il manquait trois points aux Anglais pour l'emporter.

Eh bien, le trio canadien a remonté, avec un tir fameux du Sherbrookois Yannick Laulhé, pour lui permettre de l'emporter. Laulhé est sorti de sous le chapiteau, s'est allumé une clope et a répondu à nos questions, encore ému par ce qui venait de se passer.

«Ah, c'est cool. C'est ma huitième Coupe du monde et je n'avais jamais ressenti des émotions comme ça à un premier match. C'est du bonbon, ça, disait Laulhé, propriétaire d'une boutique informatique. Mon père était champion du Maroc. Au Québec, il m'a traîné toute mon enfance sur les terrains de boules. Un peu comme je fais avec mon gars, qui a 10 ans et qui est un phénomène.»

La pétanque est bien sûr un sport marginal au Québec. Ses clients n'en reviennent pas quand il leur raconte qu'il voyage partout dans le monde pour taquiner le cochonnet.

Mais les tribunes étaient pleines hier. Les amateurs de pétanque des quatre coins du Québec, joueurs de cabanon, joueurs de terrain de camping ou du parc du coin, se sont déplacés par centaines à Desbiens. Il y en aura probablement encore plus d'ici dimanche et la finale.

Des spectateurs, de grands joueurs, des matchs captivants, une tourtière géante et une bonne rivalité bénino-desbienoise... Il ne manque rien à ce championnat du monde de pétanque. Même le pastis, cette boisson jaune et trouble associée aux boules de la Provence au parc Jeanne-Mance, est apparu en après-midi derrière le bar.

Le Français Philippe Suchaud note que son sport tente de s'éloigner de l'image «pétanque-apéro». «Parce que nous, on a l'espoir de rentrer aux Jeux olympiques, et l'alcool, ce n'est pas un plus», note l'homme, qui travaille dans un abattoir quand il n'écume pas les terrains.

«Il fallait casser cette image-là. On n'a plus droit à la pub Ricard chez nous. Et on cherche le plus possible de faire des compétitions sans alcool, dit-il. Mais ça, c'est dur!»

