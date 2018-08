 Un espoir canadien parmi les légendes à Jackalope 

Les amateurs de planche à roulettes montréalais seront servis cette fin de semaine: les légendes Tony Hawk, Bucky Lasek et Andy Macdonald feront une démonstration dans le cadre de Jackalope, un festival de sports d'action.

Tony Hawk est la référence de ce sport depuis les années 80, son meilleur coup étant d'avoir été le premier à réaliser un 900 (deux tours et demi) sur une demi-lune. Il a aussi popularisé le sport grâce à la série de jeux vidéo Tony Hawk Pro Skater.

L'événement Jackalope offrira également la chance de voir en action Julien Gagnon, un espoir canadien. Le Montréalais de 25 ans, qui a les pieds sur la planche depuis plus de 15 ans, a l'occasion de participer à la démonstration pour la deuxième année de suite. Lors de la première édition, il avait réussi à décrocher une troisième place.

«Normalement, c'est l'expérience d'une vie, et j'ai la chance de le faire deux fois», dit le futur enseignant en histoire. «Tony Hawk a maintenant 50 ans, qui sait si ce sera la dernière fois qu'il va venir à Montréal?» L'année passée, les organisateurs avaient averti Gagnon à peine une heure à l'avance qu'il pourrait faire la démonstration. Il a eu plus de temps pour s'entraîner cette année puisqu'il le sait depuis un mois.

Plus de gagnants

En plus de la démonstration, il y aura deux compétitions, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. La nouveauté cette année? Les 10 premiers de chaque compétition se partageront 20 000 $.

«L'année dernière, ce n'était que les trois premiers qui recevaient de l'argent. Maintenant, les athlètes ont beaucoup plus de chances, même si le niveau monte constamment.»

Le jeune homme est là avant tout pour partager des beaux moments et «skater avec des légendes». «Je ne me mets pas trop de pression pour la compétition, j'y vais avec le flow», ajoute-t-il. Il pourra rouler sur des verticales de 14 pieds, du jamais vu au Québec. «Pour s'exercer sur des rampes aussi hautes, il faut aller au New Hampshire.»

La septième édition du festival Jackalope se tiendra à partir de demain jusqu'au 19 août à l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique.