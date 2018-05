 Mikaël Kingsbury et Kim Boutin sont nommés athlètes par excellence 

Kingsbury a remporté le Maurice dans la catégorie athlète masculin niveau international pour une sixième année consécutive. Le skieur de Deux-Montagnes a remporté l'épreuve des bosses lors des derniers Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a aussi connu une saison remarquable en Coupe du monde en raflant 12 médailles, dont 11 d'or, et ce, en 13 départs.

Pour sa part, Boutin, de Sherbrooke, est repartie avec le Maurice pour l'athlète féminine niveau international. Elle a remporté trois médailles en patinage de vitesse courte piste à ses premiers Jeux olympiques - le bronze au 500 m et au 1500 m, ainsi que l'argent au 1000 m.

Le Maurice pour l'équipe de l'année a été décerné aux Canadiennes de Montréal, qui ont été couronnées championnes de la coupe Clarkson dans la Ligue canadienne de hockey féminin.

Dans la catégorie partenaires de l'année, le Maurice a été présenté aux deux couples de patinage artistique composés de Meagan Duhamel et Eric Radford ainsi que de Tessa Virtue et Scott Moir, qui ont conclu leur dernière année en carrière en remportant notamment l'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang à l'épreuve par équipe. Duhamel et Radford ont aussi obtenu le bronze lors de l'épreuve en couple, tandis que Virtue et Moir ont triomphé en danse. Les deux équipes s'entraînent à Montréal.

Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui ont mené quatre équipes de patineurs artistiques lors des derniers Jeux olympiques de Pyeongchang, ont également remporté les grands honneurs dans la catégorie entraîneurs en sport individuel.

L'hommage Jacques-Beauchamp, qui reconnaît la contribution exemplaire d'acteurs dans le milieu sportif, a été décerné cette année au journaliste sportif spécialisé en baseball Jacques Doucet et à Guy Lapointe pour son implication dans le milieu du water-polo.