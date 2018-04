 Alexandre Despatie au Panthéon des sports canadiens 

Alexandre Despatie et Dave Keon mèneront une délégation de six athlètes qui seront intronisés au Panthéon des sports canadiens.

En plus du plongeur et du hockeyeur québécois, le quart de la LCF Damon Allen, l'athlète en fauteuil roulant Jeff Adams, la skieuse Chandra Crawford et la rameuse Sandra Kirby seront également admis.

La cohorte 2018 comprendra également la pionnière des médias électroniques Mary Baker ainsi que le leader autochtone Wilton Littlechild.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 18 octobre, à Toronto.