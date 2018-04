 Vingt-trois étudiants-athlètes récompensés 

«Cascades est très fière d'épauler dans leur parcours de jeunes étudiants-athlètes et modèles de partout dans la province. La collaboration de notre entreprise avec la Fondation de l'athlète d'excellence en est maintenant à sa 14e année et nous a permis de remettre près de 275 bourses totalisant 1 million de dollars. Le talent, la discipline et la détermination de nos boursiers nous inspirent», a souligné M. Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Des bourses individuelles de 2000 $ ou 4000 $ ont été remises dans quatre catégories: 11 d'excellence académique pour mettre en lumière des résultats scolaires brillants, 10 de soutien à la réussite académique et sportive afin de promouvoir la conciliation du sport et des études, un de recrutement collégial dans le but d'encourager un étudiant-athlète à poursuivre ses études et sa carrière sportive dans un cégep québécois et un de leadership pour récompenser les succès sportifs et académiques associés à une implication communautaire importante et inspirante d'un étudiant-athlète.

Du groupe des récipiendaires en 2018, mentionnons la skieuse acrobatique Catrine Lavallée, 19e à l'épreuve des sauts à sa première expérience olympique à PyeongChang, Frédérique Turgeon, qui a aussi été à l'oeuvre au grand rendez-vous sud-coréen dans les courses de ski para-alpin, et la patineuse de vitesse sur longue piste Béatrice Lamarche, couronnée championne du monde junior du départ groupé et deux fois quatrième à cette compétition le mois dernier.