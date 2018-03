 Curling: Jennifer Jones s'assure du premier rang 

Trois points au troisième bout et deux au sixième ont aidé la Manitobaine (11-0) à prendre les devants 8-2.

«Nous réussissons les coups importants quand il le faut, a dit Jones. C'est vraiment ça qui nous permet de gagner.»

La skip de Winnipeg va conclure le tournoi rotation vendredi soir, contre l'Américaine Jamie Sinclair (6-5).

Six équipe sur 13 vont prendre part aux éliminatoires. Les nations aux deux meilleures fiches passent en demi-finale. Les quatre autres du top 6 devront lutter en qualifications, samedi matin.

La Suédoise Anna Hasselborg a subi un seul revers en 11 sorties; médaillée d'or à Pyeongchang, elle sera deuxième au classement.

La Sud-Coréenne EunJung Kim a un dossier de 7-3.

Suivent au tableau la Russe Victoria Moiseeva (6-4), Sinclair et la Tchèque Anna Kubeskova (6-5) et la Chinoise Yilun Jiang (5-6), notamment. Sinclair a les citoyennetés américaine et canadienne, ayant grandi à Manotick, près d'Ottawa.

Rachel Homan d'Ottawa a été couronnée l'an dernier, à Pékin. Jones, reine olympique en 2014, est en quête d'un premier titre mondial depuis 2008.