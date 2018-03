 Le Groupe CH a songé à une équipe de baseball mineur 

L'entreprise dirigée par la famille Molson a alors entamé des discussions afin d'amener une équipe de baseball professionnel mineur à Montréal et de faire construire un stade multifonctionnel de 10 000 sièges dans l'île Sainte-Hélène.

Le projet n'a pas abouti, notamment parce qu'il n'y avait pas d'intérêt des autorités municipales pour construire un stade multifonctionnel dans l'île Sainte-Hélène qui pouvait accueillir une équipe de baseball.

Le Groupe CH a discuté en 2012 avec l'entreprise américaine Mandalay Baseball Properties au sujet de la possibilité d'amener à Montréal un club-école des ligues majeures. Mandalay Baseball Properties possédait alors cinq équipes de baseball mineur qu'elle a toutes vendues entre 2012 et 2015. Mandalay Baseball Properties est une division de Mandalay Entertainment, une entreprise dirigée par l'homme d'affaires américain Peter Guber, actionnaire minoritaire des Warriors de Golden State (NBA), des Dodgers de Los Angeles (baseball majeur) et du Los Angeles FC, une équipe d'expansion de la MLS en 2018.

« Nous étudions régulièrement des positions d'affaires, mais ne les commenterons pas publiquement pour des raisons évidentes. »

- Donald Beauchamp, vice-président des communications du Groupe CH

Le Groupe CH souhaitait la construction d'un stade multifonctionnel de 10 000 sièges, qui aurait aussi servi à accueillir des concerts et des festivals en plein air. Le Groupe CH, par l'entremise de sa filiale evenko, présente déjà sur le parterre de l'île Sainte-Hélène des festivals d'envergure comme Osheaga, Heavy Montréal et îleSoniq. Le coût du stade aurait été partagé entre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et le secteur privé (le Groupe CH).

Le Groupe CH souhaitait notamment pouvoir compter sur les fonds gouvernementaux liés au 375e anniversaire de Montréal en 2017. Finalement, la Ville de Montréal a choisi d'autres projets avec la subvention de 30 millions du gouvernement du Québec pour le 375e anniversaire de Montréal et l'île Sainte-Hélène. L'administration Coderre a notamment choisi d'injecter 28 millions pour agrandir le parterre de l'île Sainte-Hélène de 45 000 à 65 000 places et ajouter des équipements technologiques au parterre.

PLUSIEURS VOLETS

Le Groupe CH est propriétaire de l'équipe de hockey Canadien de Montréal, du Centre Bell et du promoteur/gestionnaire de salles evenko. Depuis l'année 2012 - où il a réfléchi à la possibilité d'avoir une équipe de baseball professionnel mineur -, le Groupe CH a ajouté un quatrième volet à son entreprise avec l'acquisition en 2013 de l'Équipe Spectra, qui produit des spectacles et gère des salles (notamment le MTelus, anciennement le Métropolis) et qui a le contrat de gestion de festivals (Festival international de jazz de Montréal, FrancoFolies et Montréal en lumière).

Cet automne, le Groupe CH a déménagé son club de hockey de la Ligue américaine à Laval (le Rocket), où evenko gère la Place Bell. Depuis 2009, la famille Molson est actionnaire majoritaire du Groupe CH.

Montréal ne possède plus d'équipe de baseball professionnel depuis le départ des Expos (baseball majeur) en 2004. Québec (les Capitales), Trois-Rivières (les Aigles) et Ottawa (les Champions) possèdent chacune une équipe de baseball professionnel mineur dans la Ligue Canam, une ligue indépendante des clubs-écoles du baseball majeur.