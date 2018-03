 Seattle approuve des rénovations de 600 M $ au KeyArena 

Associated Press Seattle

Le protocole d'entente implique la ville et le groupe Oak View.

«Je crois que c'est la meilleure chose pour Seattle», a dit la membre du conseil Debora Juarez, figure de proue d'un comité sur les arénas. Elle a dit être fière de cette entente conclue «à peu pas de frais pour les contribuables», tout en incorporant les valeurs de la ville.

Le projet pourrait être complété aussi tôt qu'en octobre 2020. On souhaite attirer la LNH et la NBA, ainsi que des spectacles de calibre international.

La mairesse Jenny Durkan a dit avoir hâte de réviser et signer le protocole d'entente, plus tard cette semaine.

«J'ai souvent réitéré mon engagement à ramener les Sonics, attirer une équipe de la LNH et investir dans notre ville», a fait savoir Durkan, par communiqué.

Inauguré en 1962, l'édifice a été le domicile des Supersonics de la NBA pendant plus de 30 ans avant le déménagement du club à Oklahoma City, en 2008. Au fil du temps, les Sonics ont aussi joué au Kingdome et au Tacoma Dome.

Dans le cadre du pacte approuvé lundi, on s'attend à ce que le groupe Oak View prenne en charge la facture du projet et les dépassements de coût, notamment.

Les détails du bail et d'autres ententes restent à finaliser. L'entente de bail est de 39 ans et pourrait passer à 55 ans, si on respecte des clauses d'améliorations constantes.

Oak View Group a dans sa mire une équipe de la LNH, voulant faire du KeyArena un endroit de première classe pour le hockey et les concerts, avec le potentiel d'accueillir aussi une équipe de la NBA.

Le groupe a déjà mentionné que l'édifice pourrait être prêt pour octobre 2020, si une étude environnementale était complétée avant octobre 2018 - ce qui serait le feu vert pour commencer à rénover.

Oak View s'engage aussi à verser 40 M $ pour améliorer les systèmes de transport et le stationnement près du site. Le groupe prévoit aussi verser au moins 10 M $ à des organismes communautaires.

Le groupe Oak View est dirigé par Tim Leiweke. D'avril 2013 à octobre 2015, l'Américain de 60 ans a été le chef de la direction de Maple Leaf Sports and Entertainment, qui possède les Maple Leafs, les Raptors, le Toronto FC et le Air Canada Centre, notamment.

Leiweke a également été à la tête du groupe Anschutz Entertainment, qui contrôle les Kings de Los Angeles, le Galaxy et une partie des Lakers, entre autres.

Il a fondé Oak View Group en novembre 2015, en compagnie d'Irving Azoff.

Le marché de Seattle compte déjà les Seahawks (NFL), les Mariners (MLB) et les Sounders (MLS). Le KeyArena héberge depuis 2000 le Storm, de la WNBA.

La région métropolitaine de Seattle compte environ 3,7 millions de personnes.