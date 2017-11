 Skeleton: la Canadienne Elisabeth Vathje deuxième 

La Canadienne Elisabeth Vathje a terminé en deuxième place lors de la première course de la nouvelle saison de la Coupe du monde féminine de skeleton, jeudi.

Associated Press Lake Placid. N.Y.

Vathje, de Calgary, occupait le troisième rang après la première des deux manches. Elle a toutefois grimpé d'une place après la deuxième manche et a enregistré un temps combiné de 1:50,39.

L'Autrichienne Janine Flock a été la seule à faire mieux que Vathje. Flock a fracassé un record de piste lors de la deuxième manche (54,69 secondes) et a signé un temps combiné 1:50,13.

La Britannique et championne olympique en titre Lizzy Yarnold a complété le podium en 1:50,46.

Après sa deuxième descente, Vathje a sauté dans les bras de sa mère pour célébrer. Vahtje n'est pas encore qualifiée pour les Jeux olympiques de Pyeonchang, en février, mais le résultat de jeudi est un pas dans la bonne direction.

«Elle va assister à toutes mes courses cette saison, a dit Vathje au sujet de sa mère, Rita. Elle a reçu une accréditation pour être à côté de l'action, et elle a joué un rôle majeur dans mes succès. Elle m'aide à garder la tête froide et concentrée. Je suis très heureuse qu'elle soit ici et qu'elle puisse m'attraper au bas de la pente.»

Jane Channell, de North Vancouver, a terminé en sixième place (1:50,73), tandis que Mirela Rahneva, d'Ottawa, a suivi en septième place (1:50,74).