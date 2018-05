Les écrans nuisent au développement du langage

Télé, tablettes, consoles : nos enfants sont initiés de plus en plus tôt aux écrans et y passent de plus en plus de temps. En plus du manque d'exercice, cela nuirait aussi... au langage.

La Société canadienne de pédiatrie recommande une heure par jour de temps-écran pour les petits de 2 à 5 ans et deux heures pour les 6 à 11 ans. Tania Tremblay, enseignante au collège Montmorency et à l'Université du Québec à Montréal, a suivi 149 enfants pendant plusieurs années, en comparant les habiletés de langage de ceux qui suivent les directives et de ceux qui ne les suivent pas. Résultats : à 4 et 5 ans, il existe des différences, mais qui disparaissent quand on contrôle avec le quotient intellectuel et le statut socioéconomique. Mais à 7 ans, l'écart se creuse et s'observe peu importe les autres variables. « Il y a un effet d'accumulation, et à 7 ans, le QI et le statut socioéconomique ne permettent plus de compenser », estime la chercheuse. Mme Tremblay a montré que le temps-écran se fait au détriment des activités de lecture, et s'inquiète de voir que l'Académie américaine de pédiatrie a levé les restrictions du temps-écran chez les enfants de plus de 5 ans.