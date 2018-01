La grippe plus transmissible que prévu, selon une étude

Le virus de la grippe est presque aussi transmissible par une respiration normale que par une quinte de toux, selon une nouvelle étude américaine. Ces résultats confirment la nécessité d'isoler le plus possible les patients, notamment avec le télétravail.

«Nous avons été surpris de constater combien il y avait de virus infectieux dans les particules fines issues de la respiration normale», explique l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Donald Milton de l'Université du Maryland. «Beaucoup de spécialistes pensent que la grippe est surtout transmise par les particules plus grosses, comme celles qui sont émises par la toux. Ça ne semble pas être le cas.»

Les chercheurs du Maryland ont testé 355 patients venus aux urgences pour une infection respiratoire, et ont détecté 142 patients ayant la grippe. Ils ont demandé à ces derniers de respirer pendant 30 minutes dans un cône relié à un réservoir. Ils ont aussi prélevé les sécrétions de leur nez. Quatre patients sur dix se sont révélés contagieux seulement avec une respiration normale.

Autre surprise : les patients qui avaient beaucoup de virus dans leur nez n'étaient pas très contagieux par leur respiration ou leur toux. «Les particules fines infectieuses proviennent surtout des portions étroites du système respiratoire, près des alvéoles pulmonaires, dit le Dr Milton. Ça nous a rappelé certaines études sur les modèles animaux, les furets, où l'on voit des souches différentes du virus de la grippe dans les voies respiratoires supérieures et inférieures. Nous allons vérifier cela avec des tests génétiques sur les souches de virus dans les différentes parties du corps de patients et des proches et collègues qu'ils ont infectés.»

Autre résultat inattendu, les gens qui avaient été vaccinés contre la grippe l'année précédente étaient plus contagieux. «Il se peut que ce soit à cause de notre échantillon, qui était composé de gens assez malades pour se rendre aux urgences, dit l'infectiologue du Maryland. Seulement 13 patients avaient été vaccinés. Mais on va continuer à regarder ça, peut-être que ça va nous mener à une meilleure formulation du vaccin. On peut envisager que pour les gens qui ne réagissent pas au vaccin, la gravité des symptômes est plus grande.»

Rester à deux mètres de distance?

Et les éternuements? «Ils étaient très rares, seulement 11 patients ont éternué durant la demi-heure du test, dit le Dr Milton. La toux était beaucoup plus fréquente. Certains toussaient toutes les minutes.»

Plusieurs médias, en rapportant l'étude, ont souligné qu'il était nécessaire de rester à deux mètres d'une personne infectée. «C'est un chiffre qui provient d'études modélisant le cheminement dans l'air des particules fines, mais il ne fait pas l'unanimité», dit le Dr Milton. Le site Medical News, de son côté, a rapporté que lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, la ville de New York avait été l'une des premières à restreindre les rassemblements publics et qu'elle avait été beaucoup moins touchée que le reste du pays.