Entendez-vous Yanny ou Laurel? Faites le test!

Après la fameuse robe blanche et dorée (ou bleue et noire, c'est selon), voici qu'un autre débat enflamme les réseaux sociaux: un clip sonore dans lequel certains entendent Yanny, d'autres Laurel.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

La science détient toutefois la réponse à la question. Dans une entrevue accordée à CNN, le professeur Brad Story, spécialisé dans le discours, le langage et de l'ouïe à l'Université de l'Arizona, affirme que l'enregistrement laisse place à l'ambiguïté, compte tenu de sa piètre qualité. Après coup, M. Story mentionne que l'appareil sur lequel l'enregistrement est entendu doit être pris en considération: mobile, tablette, écouteurs, etc. De plus, si l'on change la hauteur tonale de l'enregistrement d'origine, il est possible d'entendre à la fois Yanny et Laurel.

Alors, quel est le nom que l'on entend dans l'enregistrement? Le professeur tranche: il est fort probable que cela soit «Laurel» qui fut enregistré initialement.

-Avec CNN