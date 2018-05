De lourds dinosaures savaient s'occuper de leurs oeufs sans faire d'omelette

Mais comment s'y prenaient certains gros dinosaures pour prendre soin de leurs oeufs sans les écraser ? Ils les disposaient tout autour d'eux et s'installaient dans l'espace au centre resté libre, selon une étude publiée mercredi.

Si la plupart des dinosaures se contentaient vraisemblablement d'enterrer leurs oeufs après la ponte - comme le font les crocodiles de nos jours -, certains théropodes non aviaires confectionnaient des nids et s'occupaient de leurs oeufs.

« Certaines espèces d'oviraptorosaures et de troodontidés couvaient vraisemblablement leurs oeufs comme le font les oiseaux modernes », déclare à l'AFP Kohei Tanaka, chercheur à l'Université de Nagoya (Japon) et auteur principal de l'étude publiée dans Biology Letters (Royal Society).

Une équipe de chercheurs a étudié des couvées fossiles d'oviraptorosaures de différentes sortes, retrouvées en Chine, pour comprendre l'impact de la taille sur le comportement d'incubation des dinosaures.

Chez les oviraptorosaures, la disposition des oeufs se faisait toujours en anneau, mais la physionomie du centre du nid variait, souligne l'étude.

L'espace central était petit ou absent pour les plus petites espèces d'oviraptorosaures puis il s'agrandissait avec la taille de ces dinosaures et allait jusqu'à occuper la plus grande partie du nid pour les espèces géantes, ajoute l'étude.

« Les grandes espèces d'oviraptorosaures ne devaient pas s'asseoir directement sur les oeufs. Elles devaient vraisemblablement se poser au milieu du nid, afin de ne pas écraser les oeufs », souligne Kohei Tanaka.

Ces grands oviraptorosaures pondaient des oeufs de forme allongée qui pouvaient mesurer 50 centimètres de long et peser jusqu'à 7 kilos, précise le chercheur.

Dans la mesure où ils ne s'asseyaient pas directement sur leurs oeufs, ils n'étaient pas à même de leur procurer une vraie chaleur, mais leur attitude devait les protéger des prédateurs et des intempéries, ajoute-t-il.

Les théropodes forment un vaste groupe incluant la plupart des grands dinosaures carnassiers - dont le redoutable Tyrannosaure Rex -, mais aussi les ancêtres des oiseaux modernes.

Les oviraptorosaures étaient de tailles diverses. Le Caudipteryx avait la taille d'un dindon alors que le Gigantoraptor mesurait 8 mètres et pesait dans les 1400 kilos.