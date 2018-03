La vie sur Terre aurait commencé dans de petits étangs

Un étudiant de troisième cycle de l'Université McMaster et son professeur ont déclaré qu'ils se sont intéressés à une théorie formulée par le naturaliste Charles Darwin dans les années 1870 qui suggère que les étangs chauds étaient les lieux de reproduction des premières formes de vie.

Leurs calculs suggèrent que des météorites ont bombardé la Terre et qu'elles lui ont fourni les éléments à l'origine de la vie. Ils ont ensuite été regroupés pour devenir l'acide ribonucléique (ARN), la base du code génétique.

Ben K.D. Pearce, un étudiant au doctorat à l'Université McMaster en Ontario, a indiqué avoir été soudainement inspiré en pleine conversation sur la poussière interplanétaire avec un collègue en Allemagne.

«Nous pouvons calculer sur-le-champ si les poussières ou les météorites interplanétaires pourraient fournir suffisamment de matières organiques - les composantes de l'acide ribonucléique - pour atteindre des concentrations élevées dans les étangs», a-t-il déclaré.

Dans un train à destination de Berlin, il a effectué plus de calculs. Par la suite, durant plus d'un an à l'Université McMaster, il a croisé davantage de données issues de plusieurs disciplines d'une manière qui n'a jamais été analysée auparavant, a-t-il affirmé.

M. Pearce a ajouté plusieurs éléments, y compris les effets des cycles d'alternance de périodes de sécheresse et de pluie, les rayons ultraviolets, le drainage des étangs, les précipitations et l'évaporation.