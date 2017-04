Les ancêtres des dinosaures ressemblaient à des crocodiles

Pendant des décennies, les scientifiques imaginaient ces ancêtres comme des dinosaures miniatures de la taille d'un poulet et se déplaçant sur deux pattes : la découverte du Teleocrater rhadinus, un carnivore ressemblant à un crocodile de 2 à 3 mètres de long avec un long cou, une queue et quatre pattes, a tout changé.

Un premier fossile avait été découvert en 1933 puis étudié dans les années 1950 au Musée d'Histoire naturelle de Londres, mais le squelette était incomplet. De nouveaux spécimens retrouvés en 2015, également dans le sud de la Tanzanie, ont permis d'identifier Teleocrater comme un « chaînon manquant entre les dinosaures et l'ancêtre commun qu'ils partagent avec les crocodiles », explique Ken Angielczyk, du Field Museum à Chicago.

« Surprise, les ancêtres des dinosaures ne leur ressemblent pas du tout », relève Ken Angielczyk. « Teleocrater ressemble à un crocodile et cela nous oblige à revoir complètement ce que nous pensions de l'évolution (des dinosaures) à ses débuts », souligne-t-il.

Teleocrater vivait il y a plus de 245 millions d'années, pendant la période du Trias. Un groupe de reptiles, les archosaurs, s'est alors divisé en deux branches, une branche oiseaux, qui a conduit aux dinosaures puis aux oiseaux et une branche crocodile. Teleocrater et ses proches sont les membres les plus anciens connus de la branche oiseaux.

« Cette recherche éclaire la distribution et la diversité des ancêtres des crocodiles, des oiseaux et des dinosaures », a relevé Judy Skog, directeur de programme à la Fondation nationale des Sciences (américaine). « Elle montre que les origines des dinosaures doivent être re-examinées maintenant que nous en savons plus sur l'histoire complexe et les traits de ces ancêtres ».

La recherche a été réalisée par une dizaine de scientifiques notamment de l'université de Birmingham et le Musée Field d'histoire naturelle de Chicago.