 L'hormonothérapie accroit la survie des hommes dont le cancer de la prostate réapparait 

L'étude a été menée avec 761 hommes atteints d'un cancer de la prostate qui ont été suivis dans 17 centres hospitaliers aux États-Unis et au Canada pendant douze ans.

Les résultats, qui sont publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine, devraient selon les cancérologues aider à clarifier le traitement de ces malades qui connaissent une récurrence de leur cancer.

Après une prostatectomie, plus de 30% des hommes ont une réapparition du cancer sous forme de métastases.

L'essai clinique financé par l'Institut national du cancer (NCI) a montré que parmi les hommes traités avec une radiothérapie et une hormonothérapie, l'incidence de la mortalité par ce cancer était 5,4% contre 13,4% chez ceux n'ayant eu qu'une radiothérapie.

La fréquence des métastases du cancer de la prostate était de 14,5% chez les malades ayant reçu une radiothérapie combinée à un traitement pour neutraliser les hormones mâles comparativement à 23% dans le groupe de radiothérapie seule.

Le cancer de la prostate est le second cancer le plus fréquent chez les hommes aux États-Unis. Quelque 161 300 nouveaux cas y sont diagnostiqués chaque année et le cancer devrait être la cause de 27 000 décès en 2017, selon l'American Cancer Society.

«Notre étude clinique indique que des traitements hormonaux devraient être ajoutés aux soins des hommes atteints d'un cancer de la prostate qui ont besoin d'une radiothérapie après une prostatectomie», indique le Dr Howard Sandler, chef du service de radiologie cancéreuse à l'Institut du cancer du centre médical Cedars-Sinai, qui a mené cet essai clinique.

«Nos résultats montrent que le fait de faire également de l'hormonothérapie peut ajouter des années de vie pour les malades», souligne-t-il.

Les futures études chercheront à déterminer si tous les patients atteints d'un cancer de la prostate bénéficient d'une hormonothérapie ainsi que la durée optimale de ce traitement. Elles examineront également le rôle d'hormonothérapies plus puissantes.

Ces thérapies peuvent avoir des effets secondaires néfastes comme une diminution de la libido, des dysfonctionnements érectiles, un gain de poids et une fonte musculaire.