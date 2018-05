SpaceX lance avec succès sa plus puissante fusée Falcon 9 

«Décollage», a tweeté la société peu après que la fusée a quitté son pas de tir à Cap Canaveral, en Floride, à l'heure prévue, 16 h 14.

SpaceX avait été contrainte de reporter le tir prévu initialement jeudi, le compte à rebours ayant été interrompu automatiquement moins d'une minute avant l'heure fixée du lancement. La société avait tweeté peu après: «Arrêt d'aujourd'hui dû à un système au sol d'auto-annulation une minute avant l'heure» du décollage.

Plus puissante que la Falcon 9 originale

Il s'agit du vol inaugural de cette fusée de nouvelle génération, présentée comme plus puissante et plus facile à réutiliser que sa petite soeur Falcon 9.