La fusion de deux étoiles à neutrons désignée découverte de l'année

L'observation de la fusion de deux étoiles à neutrons qui a permis pour la première fois de capter simultanément des ondes gravitationnelles et électromagnétiques, a été désignée découverte scientifique de l'année 2017 par la revue américaine Science.

Cette observation effectuée en août dernier «a confirmé plusieurs modèles clés d'astrophysique, révélé l'origine de nombreux éléments lourds de la matière et vérifié la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein comme jamais auparavant», écrivent jeudi les éditeurs de Science.

Le choc entre ces deux étoiles à neutrons s'est produit à 130 millions d'années-lumière de la Terre et a généré de minuscules ondulations dans le tissu de l'espace et du temps - appelées ondes gravitationnelles - captées par trois instruments géants sur la Terre, deux aux États-Unis et un en Europe.

Ces ondes, prédites par Albert Einstein, ont été détectées pour la première fois en 2015 après la collision de deux trous noirs, valant le prix Nobel de physique 2017 aux scientifiques à l'origine de cette découverte.

Ces ondes ouvrent une nouvelle fenêtre d'observation importante de l'Univers en permettant notamment d'observer des corps n'émettant pas de lumière.

«Pouvoir saisir la totalité d'événements cosmiques cataclysmiques offre la promesse de révolutionner l'astrophysique», écrit Science.