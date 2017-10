Lancement de dix satellites et atterrissage réussi pour SpaceX

Le lancement a eu lieu depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie à 5h37 locale (8h37 HE). Sept minutes plus tard, le premier étage du Falcon 9 a déclenché ses moteurs et a effectué un atterrissage vertical contrôlé.

«Atterrissage réussi du premier étage», s'est exclamé un commentateur de SpaceX au cours de la retransmission en direct du lancement sur le site internet de la société d'Elon Musk, sous les applaudissements de la mission de contrôle à Hawthorne, en Californie.

En recyclant ses fusées, SpaceX promet de faire considérablement baisser le coût des lancements et d'ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration spatiale.

Le lancement de lundi est le troisième sur huit prévus par SpaceX pour le compte d'Iridium. La société veut mettre en orbite une série de 75 satellites d'ici 2018, dans le cadre d'un projet de 3 milliards de dollars visant à améliorer son réseau mondial de communications.