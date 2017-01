Un mystérieux signal cosmique enfin localisé

Philippe Mercure

La Presse La Presse Suivre @philmercure C'est l'une des énigmes les plus intrigantes de l'astronomie moderne : depuis 10 ans, les télescopes terrestres captent de mystérieux signaux radio qui confondent les scientifiques. Si on ne sait toujours pas ce qui les génère, une équipe comptant des chercheurs québécois vient de localiser pour la première fois la provenance de l'un d'eux. Et à leur grande surprise, le signal émane d'une galaxie si petite et insignifiante qu'elle était encore inconnue des astronomes.

Le premier signal a été découvert en 2007. Capté par un radiotélescope qui écoute le ciel en permanence, il sonne comme si on syntonisait la radio entre deux postes. C'est un signal radio d'à peine quelques millisecondes, qui provient d'un endroit non déterminé dans le cosmos et qui est généré par on ne sait quoi. Depuis, les astronomes en ont capté exactement 18. Ces impulsions brèves, très puissantes, ont été baptisées «sursauts radio rapides». Sont-ils émis par des trous noirs? Des étoiles à neutrons? Des extraterrestres? Les hypothèses, depuis, vont bon train. Un signal qui se répète En 2015, nouveau coup de théâtre : Paul Scholz, alors doctorant à l'Université McGill, découvre que l'un de ces signaux n'est pas unique, mais se répète de façon irrégulière, à raison de quelques fois par année. Cette répétition montre que les sursauts radio ne sont pas tous produits par un événement unique et destructeur, comme une étoile qui explose, comme le voulaient certaines hypothèses. «Ce signal est d'humeur changeante. On capte des répétitions pendant une certaine période, puis c'est comme s'il tombait endormi», explique Shriharsh Tendulkar, chercheur postdoctoral à l'Université McGill. Nul ne sait, aujourd'hui, s'il s'agit d'un cas unique ou si tous les sursauts radio se répètent sans qu'on l'ait encore noté.

Agrandir Encerclée en rouge, la minuscule galaxie jamais observée auparavant d'où provient le mystérieux signal radio répétitif. INFOGRAPHIE FOURNIE PAR L’OBSERVATOIRE GEMINI/AURA/NSF/NRC