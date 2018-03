 Un Noël de Dickens... à Montréal: fête et entraide avec les Irlandais de Griffintown 

Installés dans le Sud-Ouest, à Griffintown, Sainte-Anne ou Goose Village, ces Irlandais avaient le sens des célébrations, malgré la pauvreté, les famines et les épidémies. Majoritairement catholiques, leurs traditions étaient proches de celles des Canadiens français, avec des danses et de la musique qui se ressemblaient beaucoup. Et les Fêtes se prolongeaient jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier.

«Les Irlandais appellent cette journée Little Christmas, explique Jane McGaughey, spécialiste de la diaspora irlandaise à l'École d'études irlandaises de l'Université Concordia. C'est la fin des célébrations et la tradition exige qu'on ait enlevé toutes les décorations avant la fin de la journée sous peine d'attirer le mauvais sort!»

Proches des Canadiens français par la religion et certains traits culturels, les Irlandais leur étaient aussi souvent opposés, rappelle Mme McGaughey. «Les Canadiens français voulaient la messe en latin et en français, alors que les Irlandais la voulaient en latin et en anglais. Cela explique qu'il y ait eu des églises voisines dans le Sud-Ouest.»

C'est aussi vrai que les Irlandais n'avaient pas toujours bonne réputation. On les disait buveurs, violents et, au bout du compte, ils se retrouvaient souvent tout en bas de l'échelle sociale à Montréal.

La générosité de Joe Beef

Malgré leurs maigres ressources, ces Irlandais avaient un sens poussé du partage, à l'exemple de l'un des plus célèbres d'entre eux, Charles McKiernan, mieux connu sous le nom de Joe Beef.

«Joe Beef est vraiment un héros typique de la communauté irlandaise, souligne Mme McGaughey. Né en Irlande, il avait aussi servi dans l'armée britannique et avait fait la guerre de Crimée avant d'être envoyé au Canada avec son régiment, où il était responsable des cantines à la garnison du fort Stewart sur l'île Sainte-Hélène.»

«Il a ouvert sa taverne en 1866 et elle est vite devenue un lieu de rassemblement pour les Irlandais et les ouvriers du port, même si elle avait mauvaise réputation auprès des classes plus aisées [un article du New York Times la décrivait comme «un repaire du péché»]. La Joe Beef's Canteen offrait aussi nourriture et gîte à tous ceux qui étaient dans le besoin.»

McKiernan a fait encore davantage à l'approche de Noël 1877, pendant une grève des ouvriers du canal Lachine. Le 20 décembre, il a envoyé 3000 pains et 500 gallons de soupe aux ouvriers, un appui spectaculaire qui a beaucoup contribué à sa légende.