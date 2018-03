Noël, c'est eux

Douce générosité

Nous rencontrons Ann St-Arnaud, directrice des communications pour Jeunesse au soleil, le jour de La grande guignolée des médias.

«Désolée du retard, il fallait que j'aide un bénévole qui s'était perdu», lance-t-elle en arrivant.

L'organisme amasse des fonds toute l'année pour venir en aide aux plus démunis, mais en décembre, la directrice et ses collègues ne comptent plus leurs heures.

Près de 13 000 personnes comptent sur l'aide de l'organisme dans le temps des Fêtes.

«Mon mari aussi travaille chez Jeunesse au soleil. On doit trouver un équilibre entre aider les autres et le bien-être de notre famille, explique, Mme St-Arnaud. C'est sûr qu'on voit beaucoup de gens qui vivent des difficultés, mais on voit aussi beaucoup de solidarité, surtout cette année. C'est aussi ça, la magie de Noël. On se sent soutenus, et les personnes qui ont besoin d'aide aussi.»