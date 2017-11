 Calendriers de l'avent: chocolats, jujubes et... bières en attendant Noël 

Mamie Clafoutis

La boulangerie-pâtisserie Mamie Clafoutis lance cette année son premier calendrier artisanal de l'avent. On y trouve 24 chocolats au lait en forme de sapin, de bonhomme de neige ou de père Noël, conçus par la chef pâtissière chez Mamie Clafoutis, Émilie Laporte. Divers employés de la chaîne ont assemblé chaque boîte à la main.

19,95 $, offert dans toutes les succursales jusqu'au 3 décembre

www.mamieclafoutis.com

Bonbons artisanaux

L'entreprise montréalaise Squish Candies propose un calendrier de l'avent amusant et coloré avec 24 saveurs de gelée: ourson au prosecco, dinosaures à la fraise et la framboise, citron à l'orange et la lime, chiens au mélange de baies rouges, flamant rose au cosmo (vodka et canneberge) ou encore bonhomme en pain d'épices. Squish Candies utilise de véritables fruits et épices pour confectionner ses bonbons.

29 $, offert en magasin seulement (rupture de stock en ligne)

www.squishcandies.com