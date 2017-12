Livres pour enfants du primaire: lire, c'est chouette!

Mais qu'est-ce que c'est ça?

Il y a du bruit dans la poubelle. En jetant un oeil à l'intérieur, Olga tombe sur une bestiole puante, absolument pas ragoûtante... et non identifiée. Son cri? «Bof.» La fillette, scientifique dans l'âme, entreprend alors de noter les moindres faits et gestes du spécimen. Elle finira par s'attacher... et le lecteur aussi ! Le dernier-né de l'auteure et illustratrice Elise Gravel est conçu sur mesure pour les jeunes curieux qui aiment la rigolade.

Olga et le machin qui pue, Elise Gravel, éditions Scholastic. Dès 8 ans. 16,99 $

Roman palpitant sur fond de guerre

Barney, 10 ans, quitte Londres avec sa mère. Ils viennent de perdre leur maison dans un bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Un homme à bord d'un train leur raconte l'histoire de Billy, le soldat le plus décoré de la Première Guerre. Un roman palpitant, adapté aux jeunes lecteurs, qui pose de pertinents dilemmes moraux.

Un aigle dans la neige, de Michael Morpurgo, illustrations de Michael Foreman, traduction de Diane Ménard, Gallimard Jeunesse. Dès 10 ans. 24,95 $