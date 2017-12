Le Canard goulu: vingt ans de gourmandise

Cela n'a pas empêché l'éleveur d'inviter quelques mulards dans sa basse-cour. Développé en France dans les années 80, ce croisement entre une cane de Pékin et un canard de Barbarie est beaucoup plus commun au Québec. Son élevage est un peu moins long et la bête est bien adaptée au gavage.

Lorsqu'on songe à passer de 30 000 têtes à 50 000 ou 60 000, le mulard peut donc être alléchant. «On pourrait être plus concurrentiels avec cet hybride, c'est sûr. Mais il y a plusieurs bons restaurateurs et clients qui nous suivent depuis les tout débuts et qui sont attachés au canard de Barbarie. On en tient compte dans nos prises de décisions», affirme l'éleveur.

Chose certaine, Sébastien Lesage n'a aucune envie de faire des compromis en matière de biosécurité, de qualité du produit et de qualité de vie des bêtes.

Le canard goulu - Le découvrir et le cuisiner. Éditions Flammarion. 192 pages, 39,95 $.