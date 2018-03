Le neuvième art en étrennes

L'éternel viking

Après trois ans d'interruption, cette vénérable série clôt un passage un peu curieux au Moyen-Orient. La grande force de Thorgal, les personnages archétypaux père-mère-amante-enfants de deux lits, continue de porter l'histoire. Un album qui ne décevra pas les amateurs du guerrier errant scandinave au sens moral irréprochable, mais combien malchanceux!

Thorgal - Le feu écarlate, Rosinski-Dorizon, Lombard, 19,95 $

Un Québécois errant

Avant de se faire un nom avec une série de bédés sur Radisson, Jean-Sébastien Bérubé a cherché le sens de sa vie dans le bouddhisme. On le voit osciller entre Thaïlande et Tibet, entre touristes sac au dos, aubergistes et moines en bonne et due forme. Une exploration sociophilosophique originale.

Comment je ne suis pas devenu moine, Jean-Sébastien Bérubé, Futuropolis, 49,95 $

Le nouvel Astérix

Ce troisième album de la nouvelle équipe aux commandes du personnage mythique satisfera les inconditionnels, mais probablement pas les nostalgiques. L'irrésistible Gaulois et son ami enveloppé se lancent dans une course de chars en Italie, sur fond de corruption et de travaux routiers. Comme d'habitude, les clins d'oeil historiques et contemporains sont légion.

Astérix et la Transitalique, Ferri-Conrad, Éditions Albert-René, 14,95 $