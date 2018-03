Six livres pour l'amateur d'essais

Les origines des conflits

Cet historien irlandais recense les différentes nationalités des empires vaincus par la Première Guerre mondiale et leur trajectoire entre 1917 et 1923. On va des Balkans à l'Europe orientale, aux pays baltes et au Moyen-Orient. On est à l'origine des conflits actuels qui déchirent notre siècle, 100 ans plus tard.

Les vaincus. Robert Gerwarth. Seuil. 49,95 $.

La liberté néerlandaise

Ce philosophe français qui enseigne au Brésil est un spécialiste de Spinoza, le premier philosophe des Lumières. Il expose ici les relations que sa famille avait avec les Pays-Bas de cette époque dorée et les conditions qui ont mené à ses avancées intellectuelles. Un instantané fascinant d'une époque cruciale pour la civilisation occidentale.

Le clan Spinoza. Maxime Rovere. Flammarion, 36,95 $.