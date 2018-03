Un roman sous le sapin

Les affres de la trentaine

India Desjardins est très bien connue des jeunes milléniaux pour sa série Le journal d'Aurélie Laflamme. Son deuxième roman adulte raconte les remises en question romantiques d'une trentenaire qui se retrouve à nouveau seule. Il s'agit d'un thème qu'elle explore depuis une demi-douzaine d'années avec des nouvelles et la série bédé La célibataire.

La mort d'une princesse. India Desjardins. Les Éditions de l'Homme. 24,95 $.

Quiproquos du troisième âge

Pour son deuxième roman, la journaliste de La Presse Michèle Ouimet a imaginé un centre d'accueil pour personnes âgées déchiré par des tensions, des hiérarchies et divers mouvements discriminatoires. Son héroïne, une journaliste à la retraite qui n'a pas froid aux yeux (et pourrait rappeler l'auteure), s'attaque aux préjugés et aux injustices. Une réflexion amusée et sans complaisance sur les baby-boomers.

L'heure mauve. Michèle Ouimet. Boréal. 27,95 $.

Avant La croisée des mondes

Après 14 ans, Philip Pullman finit par relancer la série La croisée des mondes. Cette histoire très originale mettait en vedette plusieurs mondes parallèles auxquels l'héroïne pouvait accéder grâce à un couteau magique. Il s'agit pour le moment d'une histoire se situant avant la trilogie originale, dont le premier tome s'appelle La belle sauvage, qui décrit un protecteur précoce de l'héroïne de La croisée des mondes.

Trilogie de la poussière - La belle sauvage. Philip Pullman. Gallimard. 34,95 $.