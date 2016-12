Livres tendance sous le sapin

Tout sur Yves Saint Laurent

All about Yves. Catherine Örmen. Larousse. 74,95 $.

Yves Saint Laurent est l'un des plus grands créateurs de mode. Né en 1936 à Oran, en Algérie, il s'installe à Paris en 1954 et sera nommé dès 1957, à 21 ans, à la tête de la prestigieuse maison Christian Dior. Quatre ans plus tard, avec Pierre Bergé, il fonde sa maison de couture, qui obtiendra un succès mondial. Ce livre retrace toute la carrière et la vie du célèbre couturier à qui on doit notamment la création du smoking. On y voit de nombreux croquis du créateur, des photographies, des lettres et des documents qui nous plongent dans la vie de celui qui a révolutionné la mode féminine.

Un livre de référence

Fashion Designers, A-Z. The Collection of the Museum at Fashion Institute of Technology. Éditions Tashen. 79,95 $.

Le musée du Fashion Institute of Technology de New York est consacré à la mode et tous les grands créateurs se retrouvent dans ce superbe et volumineux livre qui leur rend hommage. Giorgio Armani, Balenciaga, Manolo Blahnik, Chanel, Oscar de la Renta, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent et Versace, pour ne nommer que ceux-là. Pour chaque couturier, on y présente un court texte résumant sa carrière et ses particularités ainsi que de magnifiques photographies illustrant son travail. Un très beau livre de référence.