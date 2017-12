Connaissez-vous quelqu'un qui n'apprécie pas le chocolat ? Disons qu'il s'agit d'un genre d'oiseau plutôt rarissime. C'est pourquoi miser sur des cadeaux à saveur de cacao s'avère peu risqué, même si on est à la dernière minute. Voici une sélection de gourmandises conçues par des artisans québécois, à déguster ou à boire, mais surtout à offrir.

UNE BOÎTE DE CHOCOLATS FINS DIVINS CHOCOLATS DE CHLOÉ

Cette chocolaterie du Plateau Mont-Royal s'est taillé une solide réputation avec ses créations de chocolats fins, toutes fabriquées sur place. Des boîtes de gourmandises allant de 6 à 25 morceaux que l'on sélectionne soi-même sont proposées. Piment d'Espelette, basilic, poivre du Sichuan, gingembre, rhum raisins, figues et balsamique figurent sur la carte des parfums, côtoyant bien entendu des versions plus classiques (fleur de sel, praliné, orange, etc.).

UNE TABLETTE ARTISANALE CHOCOLATS PRIVILÈGE

L'enseigne montréalaise, qui confectionne de superbes créations (bûches, personnages en chocolat) et de très bonnes tartinades, maîtrise également l'art des tablettes, dont certaines sont produites à partir de fèves de cacao (de Soconusco, au Mexique) que l'entreprise a elle-même transformées. On en trouve plusieurs déclinaisons : fleur de sel, piment d'Espelette, etc.

DES BOUCHÉES FORESTIÈRES COULEUR CHOCOLAT

Parmi la foule de produits élaborés par Carl Pelletier dans son atelier artisanal niché à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, certaines créations ont de quoi retenir l'attention - notamment cet assortiment de chocolats forestiers qui fleurent bon les boisés de nos contrées, conçus à partir d'essences de sapin, de peuplier ou de myrique baumier. Parfait pour les gourmands des bois qui aiment coupler un petit croquant avec une marche en forêt...

UN CARREAU ET UN P'TIT VERRE CHOCO-MANGO

Pour ceux qui ne sont pas effrayés par le double péché, la chocolaterie Choco-Mango de Val-d'Or a conçu une série de tablettes taillées sur mesure pour accompagner toutes sortes de vins. Pas moins de sept déclinaisons s'accorderont avec des vins blancs fins, rouges charpentés, mousseux des Fêtes ou vins cuits. Bref, un combo gagnant de fin de repas...

DES OEUVRES D'ART CACAOTÉES LA PETITE CHARLOTTE

Si vous déambulez du côté du marché de Noël de Longueuil (dépêchez-vous, il ferme ses portes aujourd'hui), vous trouverez les impressionnantes créations sculptées de Geneviève Leclerc, qui fait naître rennes, pères Noël et autres personnages à partir de barres de Rice Krispies enduits de chocolat. De véritables oeuvres d'art ! Celle qui exerce ses activités sous le nom La Petite Charlotte confectionne également des bûches de Noël traditionnelles. À voir... et à déguster.

EN BOISSON RÉCONFORTANTE GENEVIÈVE GRANDBOIS

Il y a les chocolats qui se croquent, et il y a ceux qui se boivent, fumants, dans une tasse après un grand bol d'air en raquettes. L'enseigne montréalaise réputée Geneviève Grandbois a mis au point un mélange de style européen, aboutissant à un chocolat chaud à la consistance épaisse et onctueuse. Le fabricant recommande de le boire en petites quantités, « comme un café expresso ».