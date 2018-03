Un cadeau du facteur

Mollie Makes, 50 $ pour un an (13 numéros)

Mollie Makes

Ce charmant magazine britannique est consacré au phénomène Do it Yourself. Ceux qui sont habiles de leurs mains aimeront découvrir dans chaque numéro des dizaines de nouveaux projets à réaliser soi-même. Le magazine est d'ailleurs souvent accompagné du matériel nécessaire à la confection d'un des bricolages. Il n'est donc pas impossible que vous receviez les fruits de votre cadeau dès l'année prochaine!

Lürzer's Archive

Les gourous de la publicité vous le diront: ce magazine bimensuel autrichien, publié en anglais, est une référence dans le domaine. Les campagnes de marketing les plus créatives, innovantes et percutantes au monde se retrouvent dans ses pages glacées. Un magazine qu'on dépose sur la table à café pour le consulter comme un beau livre.

J'aime lire

Cela fait maintenant que 40 ans que la mascotte Bonnemine guide des enfants à travers leurs premières expériences de lecture. Comme dans le bon vieux temps, chaque numéro comprend un court roman, des jeux et une bande dessinée. Avis aux nostalgiques qui auraient égaré leur collection à la bordure rouge: il est possible de commander une nouvelle impression d'un ancien exemplaire.

Pour les 7 à 10 ans