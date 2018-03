Des jeux vidéo pour petits et grands

Super Mario Odyssey

Super Mario doit parcourir des mondes aussi loufoques qu'originaux afin d'empêcher Bowser d'épouser la princesse Peach. Pour ce faire, Mario a comme acolyte Cappy, un couvre-chef permettant d'être lancé pour pourfendre les ennemis ou de les contrôler pour utiliser leurs capacités. Un incontournable pour la console Switch rempli de surprises.

Switch, 79,99 $ (pour tous)

Mario + The Lapins crétins Kingdom Battle

Un problème de casque de réalité augmentée mène à l'arrivée en grand nombre de lapins crétins dans l'univers de Super Mario. Celui-ci et ses amis devront régler ce rigolo problème à travers une succession de combats tactiques dans un tour par tour très bien imaginé.

Switch, 79,99 $ (10 ans et plus)

Forza Motorsport 7

Le réalisme est au rendez-vous dans ce jeu de simulation de course automobile. Plus de 700 voitures peuvent être utilisées dans une trentaine d'environnements, de jour comme de nuit, et avec des effets météo très près de la réalité. Les propriétaires de la Xbox One X pourront également profiter d'une résolution native 4K ainsi que d'une fluidité d'image sans précédent.

Xbox One S et X, 79,99 $ (pour tous)

Assasin's Creed Origins

La série de jeux d'action Assasin's Creed fête son dixième anniversaire en nous propulsant en Égypte antique. On pourra y vivre une histoire de vengeance qui mènera à la création de la confrérie des assassins. Tout cela entouré des grands personnages historiques qui ont marqué cette époque.

PS4, Xbox One, PC, 79,99 $ (17 ans et +)