Petits malaises de Noël: «Tu n'aurais pas dû!»

La question

La distribution de cadeaux bat son plein. Une cousine s'empresse de nous donner un présent en nous disant: «J'ai tellement pensé à toi en l'achetant!» On retire l'emballage, et oh... l'assiette décorative qu'elle nous offre ne nous plaît pas du tout. On le lui dit... ou pas?

La réponse de Line Lavoie, spécialiste en étiquette

D'emblée, la formatrice accréditée de l'École internationale d'étiquette et de protocole précise ceci: «On se dit souvent qu'avant, on ne pouvait pas faire ceci ou cela, et qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Ce n'est pas vrai.»

Ainsi, lorsque l'on reçoit un cadeau, l'important est d'abord de souligner que l'on apprécie la générosité de celui ou de celle qui nous l'offre. «Il faut voir d'abord dans le fait de donner un cadeau qu'il y a un geste qui est posé, souligne Line Lavoie. Il ne faut pas penser que le cadeau nous est dû. Et est-ce qu'on peut le retourner parce qu'on ne l'aime pas? La réponse nous vient alors d'elle-même: ça ne se fait pas. On pourrait vraiment froisser la personne qui a pensé à nous», ajoute-t-elle.

Mme Lavoie précise au passage que lorsqu'on offre un cadeau, une petite recherche s'impose tout de même: quels sont les goûts de la personne qui le recevra, ses passe-temps, ses valeurs?

Malgré tout, il est possible de faire fausse route. Une écharpe a beau être douce et confortable... la couleur et les motifs demeurent un choix bien personnel. «Si la personne qui nous offre un cadeau nous demande si la couleur nous plaît, et nous offre d'aller l'échanger au besoin, on peut accepter, oui», ajoute Mme Lavoie.

La spécialiste en étiquette ajoute qu'il est tout à fait possible de redonner un cadeau qui nous plaît moins à une autre personne, mais on doit évidemment s'assurer de ne pas commettre «l'impolitesse» de le faire sous les yeux de celui ou celle qui l'a d'abord acheté.

Évitons enfin la fameuse phrase «tu n'aurais pas dû» lorsque l'on reçoit un cadeau, souligne à grands traits Mme Lavoie. «Pour la personne qui donne, c'est un peu insultant. On répond plutôt quelque chose comme ""que c'est généreux de ta part", ou "je ne m'attendais pas à ça, quelle belle surprise"... Pas besoin de faire un poème au complet, mais prenons le temps d'apprécier la générosité des autres.»