À glisser dans le bas de Noël

Veilleuse de nuit

Jolie veilleuse réconfortante en silicone en forme de goutte, rechargeable (connexion USB), et il suffit de la toucher pour qu'elle s'allume.

Veilleuse, 19,95 $, Souris mini

www.sourismini.com/fr/lampe-en-silicone-goutte-27012.html

Casse-tête

Un casse-tête de 48 pièces aux couleurs du livre Un bain trop plein, d'Andrée Poulin et d'Anne-Claire Delisle, à partir de 3 ans.

Casse-tête Un bain trop plein, Andrée Poulin, 12,95 $, Dominique et Compagnie

www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=4296

Je suis Louna

Je suis Louna et je suis une étoile du cirque est un très beau livre de Bertrand Gauthier, avec les illustrations de Gérard Frischeteau, aux Éditions Québec Amérique. Louna est une rêveuse et souhaite exceller dans tous les arts du cirque, et rien ne l'arrête!

Je suis Louna et je suis une étoile du cirque, illustrations de Gérard Frischeteau, 9,95 $, Éditions Québec Amérique

www.quebec-amerique.com/livres/collections/jeunesse/albums-3/je-suis-louna-et-je-suis-une-etoile-du-cirque-1026.html