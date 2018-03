Noël, c'est aussi les vacances et la neige. Pour les petits, les Fêtes riment avec glissades, boules de neige et châteaux forts dignes de La guerre des tuques. Voici quelques jouets pour mieux profiter de l'hiver.

La luge ontarienne

Cette luge inspirée de modèles bavarois a été imaginée en 2007 par un inventeur ontarien. L'inspiration originale, affirme l'entreprise Great Circle Works d'Oakville, est une pelle à charbon. Maniable et au ras du sol.

Luge Zipfy Freestyle, Great Circle Works, 60 $

http://zipfy.com/?lang=fr

De la piscine à la montagne

Depuis quelques années, les jouets gonflables pour la piscine connaissent un boum, avec une diversité inégalée. Les fabricants ont adapté certains de leurs modèles pour la glissade, avec des plastiques plus résistants. Cette entreprise américaine affirme avoir des modèles - un pingouin, une licorne, un cygne et un ours - deux fois plus résistants que ceux de la compétition.

Ultime traîneau et toboggan (Winter Snow Tube), Gofloats, 40 $

https://www.pandpimports.com/gofloats