Tablettes: l'iPad et les autres

ZenPad 3S 10

Si un iPad est hors de question et qu'il faut absolument une tablette Android, celle-ci est celle qui se rapproche le plus de l'iPad de base. Dans l'ensemble, sa qualité n'est pas aussi élevée, mais son écran a la même résolution et presque la même taille, et pour un prix comparable, vous obtenez deux fois l'espace de stockage (64 Go plutôt que 32 Go).