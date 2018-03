Jouez dehors, bien équipés

Une caméra pour tout filmer !

Filmer et diffuser ses expéditions font aussi partie du plaisir et les petites caméras GoPro sont parfaitement adaptées aux besoins des aventuriers. Légères, faciles à utiliser, elles sont dotées de programmes qui permettent de transférer vidéos et photos rapidement. Des accessoires sont aussi offerts pour l'installation sur le casque, la poitrine ou sur une perche extensible.

Caméras Hero Session et Hero 5 Session, de GoPro, 150 $US et 300 $US

fr.shop.gopro.com