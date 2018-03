Pour les amateurs de golf

La bonne distance

Plusieurs instruments sont offerts pour mesurer la distance de ses coups, mais les plus précis restent sans doute les télémètres, comme ce modèle Tour V4 de Bushnell, qui mesure les distances rapidement avec une précision d'un mètre. Léger et puissant, il peut détecter toutes les cibles et faire fi des interférences.

Télémètre Tour V4, Bushnell, 400 $

Les chaussures de Spieth

La société Under Armour a pris une belle part du marché du golf en s'associant au champion américain Jordan Spieth, l'un des joueurs les plus populaires du moment. Vous pouvez ainsi vous procurer «ses» chaussures, les Spieth One, qui assurent à la fois confort et adhérence dans toutes les conditions.

Chaussures Spieth One, Under Armour, 239 $

underarmour.com

Le décocheur des champions

Certains bâtons frappent plus loin, mais aucun décocheur n'a remporté plus de victoires importantes en 2017 que le Titleist 917 D2. Grâce surtout à Justin Thomas. Cela se traduit par un prix très élevé, mais, à tort ou à raison, le décocheur est le bâton dans lequel les golfeurs investissent toujours le plus.

Décocheur Tiltleist 917 D2, Titleist, 650 $

Titleist.ca