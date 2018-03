Cadeaux: pour une randonnée réussie

Autant pour les amateurs de randonnée en sentier balisé qu'en milieu urbain, le matériel dont on dispose pour la pratique de cette activité fait souvent la différence entre une expérience agréable ou pas. À l'approche des grands froids, voici quelques suggestions pour bien équiper les marcheurs et les randonneurs.

Un sac de taille

Un petit sac qui se porte à la taille, tourné vers le dos ou sur le côté, et qui permet de garder les mains libres. Il contient aisément tout l'équipement nécessaire aux randonnées de courte durée et est parfait pour ceux qui ne veulent pas de sac sur les épaules. Offert en noir ou rouge.

Sac lombaire pour randonneur Sport Hiker, de The North Face, 110 $

Thenorthface.ca

Des bottes de randonnée

Ces bottes légères et chaudes pour femmes et hommes, doublées au Thinsulate, sont parfaites pour garder les pieds au chaud en marchant vers le travail ou en sentier. Les semelles adhérentes en caoutchouc permettent de soutenir un bon rythme, même sur les surfaces glissantes, et elles sont imperméables.

Bottes X Ultra Winter CS WP, de Salomon, entre 190 $ et 209 $

salomon.com