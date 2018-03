Cadeaux pour ceux qui parcourent le monde

Collier pour garder le cap

La marque québécoise Lost & Faune a créé ce délicat pendentif aux quatre points cardinaux. Sobre mais élégant, la voyageuse le gardera au cou pendant toutes ses aventures... et ainsi n'oubliera pas le chemin vers la maison. Un modèle avec un fini doré et des bracelets assortis également offerts.

Collier boussole, Lost & Faune, 25 $

www.lostandfaune.com/collections/colliers-nature/products/collier-boussole-argent

Voyage dans le temps

Des pochettes en coton vintage qui rappellent la maison et qui peuvent être fort utiles pour mettre de l'ordre dans ses valises: on en utilise une pour les produits d'hygiène, une autre pour les bidules électroniques, sans oublier d'en réserver une pour les cartes postales...

Porte-monnaie tickets de bus rétro, Main and Local, 14,99 $ chacun

fr.mainandlocal.com/products/retro-montreal-bus-ticket-change-purse?aftag=74908185aa3f8aa86b4713620711e450

Cacher ce qui est précieux

D'accord, ce n'est pas l'article le plus séduisant, mais les grands voyageurs ne se passeraient pas de la bonne vieille pochette dissimulée sous les vêtements dans laquelle on met en sûreté son passeport et ses précieuses devises. Avec sa sangle ajustable impossible à couper, son matériau hydrorésistant et à l'épreuve des radiofréquences, ce modèle est un peu la version James Bond des «sacs banane». Aussi offert en noir.

Ceinture porte-billet Coversafe X100 RFID, Pacsafe, 33,95 $

http://www.pacsafe.com/coversafe-x100-anti-theft-rfid-blocking-waist-wallet/10153.html?dwvar_10153_color=103&cgid=#q=X100%2BRFID&lang=en_CA&start=1