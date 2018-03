DVD à dévorer

Parce que l'hiver est la saison idéale pour s'organiser des soirées cinéma à la maison ou pour rattraper en rafale les émissions manquées en cours d'année, voici des films et des séries à glisser sous le sapin.

Pour les adultes

Planet Earth 2

L'équipe de la BBC a tourné pendant pas moins de 2089 jours dans 40 pays pour capter les images spectaculaires de Planet Earth 2. Un travail documentaire colossal, magnifié par la musique du compositeur oscarisé Hans Zimmer et la narration du célèbre naturaliste David Attenborough. Une valeur plus que sûre.

29,99 $

The Crown, saison 1

La première saison de cette série de Netflix raconte l'accession au trône et la première décennie au pouvoir de la reine Élisabeth II, sans oublier, bien sûr, les coulisses de palais. Le tout est reconstitué dans des costumes et des décors somptueux, grâce à un budget de 10 millions de livres par épisode. Un bel ajout à la bibliothèque des amateurs d'histoire.

39,99 $

L'intégrale des Beaux malaises

La populaire série de Martin Matte a pris fin cette année, mais un coffret permet de savourer encore et encore les irrésistibles malaises que l'humoriste et auteur a distillés pendant quatre saisons. Certaines scènes sont presque de nature anthologique - celle de la pose d'un cadre, par exemple. Pour rire un bon coup et parfois même s'émouvoir.

79,99 $