 Plein air: de petits luxes à mettre dans le bas de Noël 

Des cadeaux chaleureux

Selon l'activité, l'amateur de plein air peut également faire une grande consommation de chauffe-mains et de chauffe-orteils. Une bonne boîte de cette «chaleur en sachets» pourrait bien réchauffer le coeur d'un sportif frileux.

Parlant de chaleur, une bouteille thermos de qualité fait également plaisir. La vie en plein air n'est pas toujours de tout repos et un vieux thermos cabossé n'est plus un bon thermos.

Pour les campeurs, Renée-Claude Bastien suggère un petit cadeau pas très cher mais bien ingénieux, une lanterne gonflable avec capteur solaire.

«Ça remplace la lanterne au propane ou les chandelles, explique-t-elle. Ça se charge assez vite et ça garde sa lumière très longtemps. Ça va être le prochain gadget hot.»

Yves Robert suggère de son côté une lampe frontale. Il en existe dans toutes les gammes de prix. Même celui qui en possède déjà une sera heureux d'en recevoir une de plus en cadeau.

«C'est quelque chose qui s'use, qui peut se briser», note-t-il.

Il y a d'autres classiques incontournables, comme les outils multifonctions (les fameux Leatherman) et les couteaux multifonctions (les non moins fameux couteaux suisses).

«C'est un peu cher mais on ne peut pas s'en passer», lance Mme Bastien.

Pour les amateurs de ski, Yves Robert recommande des étuis solides pour lunettes de ski. Souvent, ces lunettes sont vendues emballées dans une petite boîte de carton fragile.

«Nous sommes tous susceptibles de mettre les lunettes dans un sac avec les bottes, ou dans un sac à dos sur lequel on peut tomber. Or, des lunettes de ski, c'est cher et ça s'endommage facilement.»

Renée-Claude Bastien suggère finalement des petits cadeaux pas trop chers qui se placent bien dans un bas de Noël: des mousquetons accessoires qui permettent d'accrocher ceci et cela, un sifflet pour avertir en cas de pépin et de bons piquets de tente.

«Quand on achète une tente, les piquets fournis ne sont pas nécessairement de très grande qualité», affirme Mme Bastien.