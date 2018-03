Cadeaux pour toqués

Obsession hygiénique

Ne jamais hacher des crudités sur une planche où on a coupé du poulet: la règle est universelle. Mais certains vont beaucoup plus loin dans l'hygiène et ne retournent pas une planche souillée pour en utiliser le côté propre, pour ne pas contaminer le comptoir. Une entreprise australienne a pensé à eux avec ces quatre petits piliers qui éloignent la planche du comptoir sans en compromettre la stabilité.

Chobs, Dreamfarm,16 $

Thé nouveau genre

L'entreprise montréalaise Danesco, qui distribue de nombreuses collections d'articles de cuisine, a lancé une gamme maison pour le thé. Cet infuseur nouveau genre se veut plus hermétique que les autres, avec une fermeture à déclic pour ne pas avoir de débris de feuilles dans son thé. Les couleurs attrayantes ajoutent à l'originalité.

Infuseur, Clic Cha Tea, 8 $

Boire sans verre

Parfois on est pressé, ou alors trop petit pour atteindre les verres. Et on boit au robinet, avec sa main. Dream Farm a trouvé une solution à ce (bien mince) problème: un embout de plastique mou qui transforme un robinet en fontaine avec une simple pression des mains. Il s'agit d'un produit typique de cette firme de design de Brisbane, qui raconte son histoire sur son site web avec un dessin animé.

Tapi, Dreamfarm, 7 $