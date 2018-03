Des billets par milliers

The Killers

Si un groupe rock crée une certaine unanimité, c'est bien The Killers. En spectacle, le quatuor de Las Vegas a presque trop de succès pour tous les offrir au public. Pourquoi ne pas aller les voir à Laval dans le tout nouvel amphithéâtre de la Place Bell avec les chansons du nouvel album Wonderful Wonderful?

6 janvier, à la Place Bell, de 45,75 $ à 109,25 $

Anthony Kavanagh

Profitons de son retour au Québec pour aller voir Showman, l'adaptation québécoise d'un spectacle qu'Anthony Kavanagh a présenté en France. L'humoriste exploite un sujet de l'heure, soit les opinions de plus en plus polarisées dans la société. Kavanagh invite les gens à avoir plus d'humanité les uns envers les autres.

Partout au Québec, dont les 12 et 13 janvier au Théâtre St-Denis, 51 $

La Compagnie créole

Que ce soit pour une sortie festive, familiale, nostalgique ou ironique, un spectacle de La Compagnie créole ne peut décevoir. Le groupe franco-antillais soulignera ses 30 ans de tournée au Québec avec plusieurs spectacles partout en province. C'est bon pour le moral!

Sept dates au Québec, dont le 16 mars au théâtre Desjardins, 54,45 $

Comment je suis devenu musulman

Le titre est d'actualité dans le monde du théâtre (en quête de diversité) comme dans la société (où la religion alimente sans cesse les débats). Texte et mise en scène de Simon Boudreault, la comédie dramatique Comment je suis devenu musulman relate la genèse d'un mariage ethnique entre une femme musulmane d'origine marocaine et un homme québécois de confession catholique. À voir dans le cadre si chaleureux et agréable de La Licorne.

Du 3 au 21 avril, à La Licorne, de 26 à 38 $