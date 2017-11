Marchés de Noël: la saison du fait-main

Des marchés où trouver des trésors

Voici une sélection de marchés de Noël qui se tiendront ce week-end, et les prochains, dans le Grand Montréal et où vous pourriez mettre la main sur des pièces conçues et réalisées par des artisans d'ici.

> souk@sat

Une soixantaine de créateurs locaux seront présents avec leurs créations originales. On y trouvera des vêtements, des accessoires, des articles de décoration, des inventions, des jouets pour petits et grands... Du 29 novembre au 3 décembre. À la Société des arts technologiques: 1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal.

souk@sat.qc.ca

> Grand Marché de Noël

Un peu plus de 50 artisans offriront leurs produits à la Place des Arts dès le début de décembre et jusqu'à la veille de Noël. Les enfants seront traités aux petits oignons à la Place de la famille, aménagée pour l'occasion. Du 1er au 24 décembre. À la Place des Arts: 175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.

Info: marchenoelmontreal.ca

> Marché Casse-Noisette

Un magasinage philanthropique au profit du Fonds Casse-Noisette. Ce dernier permet à des enfants issus de milieux défavorisés de la région métropolitaine et à des enfants malades de participer à des ateliers éducatifs et d'assister à une représentation du ballet Casse-Noisette. Les exposants remettent 10 % de leurs ventes nettes. Du 30 novembre au 10 décembre. Au rez-de-chaussée des galeries du Palais des congrès de Montréal: 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal.

https://grandsballets.com/fr/soutenir/le-marche-casse-noisette-2017/

> Salon des métiers d'art de Montréal

Plus de 350 exposants seront au rendez-vous annuel au Salon des métiers d'art de Montréal. Décorations, jouets, objets pratiques ou inusités, vêtements, bijoux... Du 7 au 17 décembre. À la Place Bonaventure: 800, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal.

www.metiersdart.ca/fr/salon-metiers-art-montreal

> Marché artisanal de Montréal

Ce marché qui se tiendra pendant deux week-ends veut mettre en valeur l'artisanat et les produits locaux faits main. On annonce des «oeuvres, curiosités et "coups de coeur" réalisés par de grands passionnés d'ici». Les 9, 10, 16 et 17 décembre. À la Casa d'Italia : 505, rue Jean-Talon Est, Montréal.

www.mamtl.ca

> Puces Pop

On y trouve une grande variété de cadeaux fabriqués par une sélection d'artisans réunis dans un sous-sol d'église. Du 8 au 10 et du 15 au 17 décembre. Église Saint-Denis: 5075, rue Rivard, Montréal.

popmontreal.com

> Marché de Noël de Laval

Une soixantaine d'exposants seront réunis sous un chapiteau chauffé pour offrir leurs oeuvres et produits. Le grand parc prendra des airs féeriques, et une halte nordique permettra de se réchauffer avec café, vin chaud et soupe aux pois. Plusieurs activités sont prévues tout au long de la fin de semaine. Du 8 au 10 décembre. Au Centre de la nature de Laval: 901, avenue du Parc, Laval.

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/marche-de-noel.aspx

> Marché de Noël et des traditions de Longueuil

Plus de 60 exposants et artisans seront présents. Village illuminé avec maisonnettes, artistes, petit train, grand sapin et père Noël. Du 1er au 23 décembre. Au parc Saint-Mark: 340, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil.

http://metierstraditions.com