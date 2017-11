Je mets dans mon petit panier...

Alors que décembre pointe le bout de son nez, c'est la saison des marchés de Noël qui s'amorce. Pour faire vos emplettes des Fêtes auprès d'artisans d'ici dans une ambiance festive et féérique, voici nos suggestions d'événements petits et grands à marquer d'un X sur votre calendrier.

EXPO FAIT AU QUÉBEC

Initiative de Signé Local, l'Expo Fait au Québec est de retour pour la deuxième année au coeur du DIX30. Cent vingt créateurs d'ici seront réunis pour faire découvrir leurs créations pendant quatre week-ends consécutifs. Mode, beauté, enfants, alimentation, il y en aura vraiment pour tous les goûts !

Entrée : 5 $

Jusqu'au 17 décembre, au DIX30, Brossard

>>> Visitez le site de l'Expo Fait au Québec

MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND DE QUÉBEC

Pour son 10e anniversaire, le Marché de Noël allemand se fait plus festif que jamais. Présenté durant cinq fins de semaine (du jeudi au dimanche), le grand marché proposera 65 stands, de l'animation inspirée des traditions allemandes, des spectacles musicaux et la possibilité de déguster des menus de chefs réputés de la ville dans son Chalet alpin.

Jusqu'au 23 décembre (les week-ends), dans le Vieux-Québec

>>> Visitez le site du Marché de Noël allemand de Québec

SOUK @ SAT

Année après année, c'est toujours un privilège pour un artisan d'être choisi par le très sélectif jury du Souk @ SAT. Le public, lui, est assuré de faire d'excitantes découvertes parmi les 112 designers montréalais sur place, qu'on parle de mode, bijoux, art graphique ou produits fins.

18 ans et plus

Du 29 novembre au 3 décembre, à la Société des arts technologiques (1201, boul. Saint-Laurent)

>>> Visitez le site du Souk @ SAT

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL DE MONTRÉAL

C'est un nouvel incontournable de la saison festive à Montréal. Pendant tout le mois de décembre, Le Grand Marché de Noël est l'endroit pour s'imprégner de la magie des Fêtes en famille, et dénicher plusieurs idées cadeaux dans le Grand Bazar des artisans ou dans les jolies maisonnettes aménagées sur place, tout en se régalant grâce aux camions de cuisine de rue.

Du 1er au 24 décembre (fermé du 4 au 6 et du 11 au 13 décembre), à la Place des Arts

>>> Visitez le site du Grand Marché de Noël de Montréal

MARCHÉ CASSE-NOISETTE

Pour sa 8e présentation, le Marché Casse-Noisette réunit une centaine d'exposants de tout acabit. L'occasion de faire d'une pierre deux coups puisque ce marché philanthropique remet 10 % des sommes des ventes des exposants et la totalité des revenus générés par les Grands Ballets au Fonds Casse-Noisette pour les enfants.

Du 30 novembre au 10 décembre, au Palais des congrès de Montréal

>>> Visitez la page Facebook du Marché Casse-Noisette

PETIT MARCHÉ DE NOËL DE MIMI & CIE

Pour la deuxième année, Mimi & August organise son marché de Noël. En plus des maillots de bain Mimi Hammer et des vêtements saisonniers d'August, on pourra y découvrir les créations de petites entreprises d'ici triées sur le volet, dont les vêtements pour enfants de Petite Lou & co, les accessoires de cuir et coton St.Denis et les bijoux de Horace Jewelry.

Le 1er décembre de 17 h à 21 h et le 2 décembre de 10 h à 16 h, au 110, rue McGill (local 301)

>>> Visitez la page Facebook du Petit marché de Noël de Mimi & Cie

SALON NOUVEAU GENRE

À Québec, le Salon Nouveau Genre est la destination pour découvrir des artisans québécois et leurs audacieuses et étonnantes créations en arts visuels, musique, mode, design ou microédition. Pour le 15e anniversaire, plus de 160 créateurs seront au rendez-vous.

Les 2 et 3 décembre, à l'église Saint-Fidèle (1280, 4e Avenue, Québec)

>>> Visitez le site du Salon Nouveau Genre

MARCHÉ DE NOËL DE LA GROVER

Pour des trouvailles uniques, direction Marché de Noël de la Grover, alors que les artisans de ce lieu de création ouvrent les portes de leurs ateliers au public. Mode, joaillerie, articles décoratifs hors du commun y sont à découvrir, dont des articles exclusifs et des collections éphémères des Fêtes. Cette année, plus de 160 créateurs seront réunis.

Du 7 au 10 décembre à l'édifice Grover (2065, rue Parthenais)

>>> Visitez la page Facebook du Marché de Noël de la Grover

SALON DES MÉTIERS D'ART DE MONTRÉAL

Toujours fort couru, le Salon des métiers d'art demeure un incontournable pour les emplettes des Fêtes, alors que sont rassemblés sous le même toit pas moins de 400 exposants et leurs créations inédites. À découvrir : le Pavillon des saveurs et ses 50 artisans qui vous mettront l'eau à la bouche.

Du 7 au 17 décembre, à la Place Bonaventure

>>> Visitez le site du Salon des métiers d'art

PUCES POP, ÉDITION HIVER 2017

Encore cette année, la version hivernale de la Foire Puces Pop voit grand, avec non pas une, mais deux fins de semaine présentant chaque fois une série différente de vendeurs. L'éventail d'artisans de diverses disciplines est impressionnant - accessoires, art et impressions, produits pour les enfants, pour le corps, vêtements, gourmandises, bijoux... De quoi remplir les bas de Noël.

Du 8 au 10 et du 15 au 17 décembre, à l'église Saint-Denis (5075, rue Rivard)

>>> Visitez la page Facebook de la Foire Puces Pop

LE MARCHÉ DES FÊTES D'ETSY MONTRÉAL

Etsy est une mine de petites trouvailles charmantes, fruit du travail et de l'imagination d'une foule d'artisans. Pour voir le tout en vrai, direction le Marché des Fêtes d'Etsy Montréal, alors que 100 créateurs de Montréal et des environs seront rassemblés avec leurs créations originales. De belles découvertes en perspective.

Les 16 et 17 décembre, au Théâtre Denise-Pelletier (4353, rue Sainte-Catherine Est)

>>> Visitez la page Facebook du Marché des Fêtes d'Etsy Montréal