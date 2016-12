Cadeaux locaux pour hôtes gourmets

Chocolat pour fondue

Votre hôte(sse) sera bien surpris(e) de recevoir un pot de peinture; et encore plus en découvrant que celui-ci recèle une bonne dose de chocolat pour fondue. En complément, accompagner de guimauves maison (3,50 $), aussi chez Juliette & Chocolat.

Juliette & Chocolat, 12,95 $

Linges à vaisselle

Conçus et fabriqués au Québec à base de lin et de teintures non toxiques, ces linges élégants proposent des motifs des plus variés, allant du saxo à l'artichaut.

Petits Mots, environ 27 $