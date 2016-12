Gâter ceux qu'on aime avec des parfums

Pure

On croirait que c'est de l'eau pure. No5 L'eau de Chanel est une version naturelle et réinventée de ce parfum emblématique de Chanel. Une fragrance composée d'agrumes, de rose et de jasmin, le tout dans un tourbillon floral d'une grande fraîcheur. Offerte à La Baie d'Hudson.

No 5 L'eau de Chanel, 119 $ pour 50 ml, 168 $ pour 100 ml

Naturel

Voici le coffret «Éclat» de Caudalie, un soin naturel extrait de vigne de raisin. On y trouve une délicieuse Eau de Beauté et le Sérum éclat de teint Vinoperfect.

Coffret «Éclat» de Caudalie, 85 $

Vanille

Voici deux nouveaux parfums, Nirvana Rose et Nirvana Bourbon, d'Elizabeth and James. Créées par Ashley et Mary-Kate Olsen, ces deux fragrances mettent en valeur des accents floraux pour Rose et des notes de vanille et de bois de chêne pour Bourbon.

Nirvana Rose et Nirvana Bourbon, Ashley et Mary-Kate Olsen, 82 $ pour 30 ml, 107 $ pour 50 ml