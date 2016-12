Gâter pitou et minou

POUR MANGER

Des gâteaux bios aux biscuits en passant par une fontaine d'eau, les options ne manquent pas pour sustenter votre compagnon à quatre pattes.

«Pupcakes» biologiques

Fido Confections est une pâtisserie montréalaise pour chiens qui se spécialise dans la création de gâteaux et petits gâteaux («pupcakes») biologiques. Faits de farine de blé entier, sans sel ni sucre, ils sont offerts en différentes saveurs, dont banane et caroube, un succédané de cacao non toxique pour les chiens, fabriqué à partir de gousses de caroubier, un arbre de la Méditerranée.

«Pupcakes» de Noël, Fido Confections, 5 $ l'unité (commande minimum de 6)

Fontaine d'eau

La fontaine en céramique Pagoda filtre et fait circuler l'eau de votre chien ou de votre chat en permanence, ce qui permet de la garder plus propre et plus fraîche qu'avec un bol d'eau classique. Elle offre deux litres d'eau filtrée dans un récipient en céramique, facile à nettoyer. Offerte en quatre couleurs.

Fontaine d'eau Pagoda, Drinkwell, 119,99 $

Bols surélevés

Véronic Doyon réalise sur mesure tous les articles proposés par Huve Collection. Véritables objets de décoration pour la maison, les bols surélevés avec pattes en noyer d'Amérique et aluminium sont offerts en plusieurs tailles avec leurs bols en acier inoxydable.

Bols surélevés pour chiens et chats, Huve Collection, à partir de 240 $

De bons biscuits

Quoi de mieux pour réjouir votre chien que de bons biscuits en forme de bonhomme de neige ou de flocon, décorés aux couleurs de l'hiver? Mondou propose des gâteries des Fêtes à base de farine de blé, faites à la main au Canada, présentées dans un petit coffret cadeau idéal pour être emballé et glissé sous le sapin.

Biscuits de Noël pour chien, Mondou, 3,99 $ le paquet de 2 et 8,99 $ la boîte de 4