Pour des Fêtes zen

Parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de souffler, nos suggestions d'activités, de lectures ou de nouveautés pour réduire le stress, augmenter la vitalité et faire le plein d'énergie durant l'occupé temps des Fêtes.

Thermothérapie: Les bienfaits de l'Aufguss

Connaissez-vous le sauna Aufguss? Ce rituel venu d'Allemagne, que nous avons essayé au SkySpa du DIX30, aurait comme effet de décupler les effets du sauna traditionnel. Comment? Grâce à un «maître de sauna» qui guide les participants à travers une séance d'une quinzaine de minutes. Ce dernier vient arroser les pierres chaudes avec une infusion d'huiles essentielles diluées dans l'eau, par exemple aux agrumes vivifiants. Puis, avec une serviette, il fouette l'air chaud et le répartit dans la pièce, ce qui augmente considérablement la chaleur. À mi-parcours, des glaçons et tranches d'oranges gelées sont distribués, permettant d'allonger le temps passé dans cette chaleur intense. Lorsque la séance est terminée, on refroidit le corps dans un bassin d'eau très froide à l'extérieur, puis on se repose près du feu ou dans un spa. On peut refaire le rituel deux ou même trois fois. Détente extrême assurée!